В школы предложили вернуть военную подготовку Депутаты Заксоба Санкт-Петербурга предложили возродить военную подготовку в школах

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили возродить военную подготовку в школах, сообщают «Невские Новости». Соответствующий проект обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину был одобрен законодательным собранием сегодня, 29 июня.

Представлявший инициативу депутат от «Единой России» Игорь Высоцкий напомнил о советском опыте военной подготовки.

В советских школах была начальная военная подготовка, тесно связанная с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Все школьники в старших классах учились метать гранаты, стрелять из винтовки, бегать на лыжах, ходить строем, оказывать первую помощь. Завершались курсы сборами в местных военных частях, — высказался он.

Высоцкий процитировал историческое выражение, что у России нет друзей, кроме армии и флота, и заявил, что «надо готовиться».

Оппоненты среди депутатов возразили, что ученики и так перегружены. Помимо этого, вызвал критику вариант доверить образование отставным военным. И в целом в современном мире следует больше учить детей компьютерным технологиям, а не маршировать, заявили несогласные с инициативой.

В итоге документ прошёл чтения при 39 голосах за из 50. Председатель Заксоба Петербурга Александр Бельский уточнил, что школьников предлагают обучать военно-прикладным видам спорта, знакомить с видами вооружения и научат оказывать первую медицинскую помощь.

19 мая в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена». Профессор департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Елена Омельченко раскритиковала эту инициативу, напоминающую «новую пионерию». Социолог допустила, что она превратится в очередную бюрократическую формальность с отчётами и списком участников.