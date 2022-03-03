В Сети появились фейковые копии сайта АНО «Ямал-Медиа»

В Сети появились сайты-подделки холдинга АНО «Ямал-Медиа». По данным СМИ, злоумышленники, предположительно, планируют распространять фейковую информацию при помощи таких подделок.

Фейковые домены появились в Сети в одно время — в декабре 2021 года. При этом владелец скрыл свои данные. Стало известно, что это уже не первая попытка аферистов создать поддельный сайт холдинга. Один из них пытались продать компании, однако судьба двух других неизвестна.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ. Уголовный кодекс страны предлагается дополнить новой статьёй, санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 200 тысяч рублей. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Также комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Он также предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.