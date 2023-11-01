Названа причина сбоя в приложении Сбербанка Сбербанк: проблемы со входом в приложение связаны с техническими работами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трудности со входом в старую версию приложения Сбербанка связаны с техническими работами, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там добавили, что в настоящее время все проблемы решены.

В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены, данные версии приложений также работают штатно, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в РИА Новости со ссылкой на чат поддержки банка сообщили, что утром клиенты организации могли столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение. Тогда в качестве решения проблемы там предложили воспользоваться веб-версией личного кабинета в браузере.

Ранее пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» сообщали о сбое в работе мобильного приложения после того, как Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. По данным сервиса Downradar, чаще всего жаловались клиенты из российской столицы — от них поступило более 1800 отчетов об ошибке.

До этого о сбоях в работе Сбербанка сообщалось в декабре 2022 года. Тогда клиенты испытывали трудности при входе в мобильное приложение. Порядка 85% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили о невозможности войти в мобильный банк, 12% жаловались на перебои в работе приложения, 4% — на сбой в работе сайта. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.