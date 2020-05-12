В Саратовской области чиновницу уволили за комментарий в соцсетях

https://static.news.ru/photo/34aab508-946a-11ea-ae07-fa163e074e61_660.jpg Лидия Бузовчук Фото: mu_cmi./vk.com

Сотрудницу администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук сняли с должности за комментарий в соцсетях, в котором она раскритиковала оказание государством помощи семьям с детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации. По её данным, Бузовчук в жёсткой форме выразила недовольство тем, что семьям с новорождёнными детьми оказывается господдержка. Свои слова она аргументировала тем, что «раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили».

А сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется. Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали! — написала чиновница.

До увольнения она являлась и. о. руководителя муниципального Центра молодёжных инициатив, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что проходящий в качестве потерпевшего по делу проекта «Омбудсмен полиции» Курбанов Р. А. был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Речь идёт о непристойных фотографиях. Это следует из материалов Мосгорсуда, признавшего решение законным.