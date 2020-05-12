В Саратовской области чиновницу уволили за комментарий в соцсетях

Сотрудницу администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук сняли с должности за комментарий в соцсетях, в котором она раскритиковала оказание государством помощи семьям с детьми.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации. По её данным, Бузовчук в жёсткой форме выразила недовольство тем, что семьям с новорождёнными детьми оказывается господдержка. Свои слова она аргументировала тем, что «раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили».
А сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется. Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали! — написала чиновница.
До увольнения она являлась и. о. руководителя муниципального Центра молодёжных инициатив,
Ранее NEWS.ru писал о том, что проходящий в качестве потерпевшего по делу проекта «Омбудсмен полиции» Курбанов Р. А. был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Речь идёт о непристойных фотографиях. Это следует из материалов Мосгорсуда, признавшего решение законным.
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