В Саратове фотохудожницу оштрафовали за фото с радужными флагами «Осторожно, новости»: саратовчанку оштрафовали на 1500 рублей за флаг ЛГБТ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратове суд назначил фотохудожнице Ирине Мосиной штраф в размере 1500 рублей по делу о демонстрации экстремистской символики из-за фотографии с радужными флагами, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, девушка сделала эти работы три года назад, когда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) еще не было запрещено в России.

Как стало известно каналу, причиной для составления протокола стали публикации девушки в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По информации канала, слушание дела художницы откладывали, чтобы пригласить оперативника центра «Э» в суд. Отмечается, что одна из ее работ посвящена борьбе с женским облысением.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это был первый подобный арест после запрета ЛГБТ в России.

Депутат Государственной думы, один из авторов закона об ЛГБТ-пропаганде Александр Хинштейн назвал «очень странным» судебное решение об аресте россиянки за сережки. По его мнению, этот аксессуар не имеет никакого отношения к экстремистскому движению. Он также выразил надежду, что суд следующей инстанции отменит принятое решение.