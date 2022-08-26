В Рязанской области обратились к Богу, чтобы остановить лесные пожары В Рязанской области пожаров провели молебен о даровании дождя, для ликвидации лесных пожаров

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com/Global Look Press

В селе Гришино Клепиковского района Рязанской области провели молебен о даровании дождя и прекращении лесных пожаров, передает МК в Рязани. Благочинный Спас-Клепиковского округа протоиерей Александр Мельник благословил огнеборцев и окропил святой водой пожарные машины.

Мы должны быть терпеливыми, не требовать, а просить помощи у Бога со смирением и надеждой. И если мы хотим, чтобы Бог смиловался над нами, надо, прежде всего, приложить некоторые усилия: задуматься, не нужно ли что-то изменить в нашей жизни, обратиться к Богу, чтобы принести покаяние, творить больше дел милосердия, — произнес священник в ходе мероприятия.

Ранее житель села Голованово в Рязанской области на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что причиной возгораний в районе стала безалаберность местных властей. По его словам, на ситуацию с противопожарной безопасностью жаловались всем депутатам и руководителям муниципального образования.

Ранее директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, в сторону Шатурского района Подмосковья. Он подчеркнул, что владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.

Площадь лесных пожаров в Рязанской области по состоянию на 26 августа превысила 17,5 тысячи га.