В РСТ рассказали о проблемах внутреннего туризма после заявлений Путина Глава РСТ Уманский: внутренний туризм находится на подъеме, но работы еще много

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внутренний туризм в России сейчас действительно находится на подъеме, заявил NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, заявившего о росте внутренних пассажироперевозок. Однако, по словам Уманского, работы еще много.

В 2024 году я бы сфокусировался на трех основных вопросах. Во-первых, чтобы сохранить темпы развития отечественного туризма, необходимо обратить внимание на инфраструктуру. Во-вторых, нужно сфокусироваться на подготовке кадров. Кроме этого, нам нужно побороться за международные рынки и сосредоточиться на въездном туризме, — отмечает эксперт.

Нарастить номерной фонд, по его мнению, поможет начавший свою работу национальный проект по туризму. Кадровый вопрос могли бы решить социальные меры поддержки, которые позволили бы конкурировать с другими отраслями в стране. А это, в свою очередь, повлияло бы на рост зарплат в сфере, которые считаются одними из самых низких в России.

В четверг, 14 декабря, президент России во время совмещенной прямой линии и ежегодной пресс-конференции поручил сделать все для роста интереса к внутреннему туризму. Мероприятие транслировалось на сайте Кремля. При этом президент отметил, что объем пассажироперевозок в РФ растет существенным образом.

Также глава государства пообещал продлить плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток на 2024 год. Он выразил понимание того, что необходимо расширить действие тарифа, отметив, что это прежде всего вопрос бюджетного финансирования.