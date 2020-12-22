В РСТ назвали самые актуальные туристические направления 2021 года

https://static.news.ru/photo/2f9e97e8-4458-11eb-8cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В будущем году сохранится высокий спрос на внутренний туризм, а с помощью чартерных программ россияне смогут побывать в самых отдалённых уголках страны. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Внутренний туризм будет по-прежнему играть ведущую роль. Наверное, выездной туризм вырастет, но немного. Самым популярным направлением будет, конечно, юг России, Черноморское побережье, Сочи. На высокий сезон около 40% мест там уже забронировано, — заявил Барзыкин в эфире «Радио 1».

Он добавил, что благодаря чартерным программам россияне смогут отправиться в недорогое путешествие в отдалённые регионы страны — на Байкал, Сахалин или Камчатку.

Ростуризм продолжит практику субсидированных чартерных программ. В этом году их было около 10 — это и Байкал, и Хакасия, и Калининградская область, Сибирь, Дальний Восток. Камчатка и Сахалин тоже входят в эту программу, — рассказал эксперт.

По словам Барзыкина, эти направления вряд ли станут массовыми, но программа субсидирования позволит россиянам воспользоваться чартерными рейсами в 1,5–2 раза дешевле. Кроме того, внутреннему туризму поможет и программа кешбэка, которая уже была задействована в текущем году.

Пандемия продолжит негативно сказываться на туризме, но весной начнётся восстановление отрасли, а к майским праздникам, по прогнозу Барзыкина, уже будет «достаточно нормальная картина».

Как сообщал NEWS.ru, в Российском союзе туриндустрии заявили, что россияне в ближайшее время вряд ли массово поедут в Таиланд, несмотря на возобновление безвизового режима пребывания в стране для туристов. По словам представителей РСТ, это связано со слишком сложным порядком пребывания в королевстве.