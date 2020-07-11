В РПЦ не считают, что белое население должно отвечать за поступки предков

https://static.news.ru/photo/b20aa7b4-c373-11ea-b4b9-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Иларион Фото: Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Современные люди не должны отвечать за поступки своих далёких предков. Об этом заявил представитель Русской православной церкви митрополит Иларион, комментируя борьбу с расизмом в мире.

Те представители белого населения, которые живут на Земле сейчас, не могут нести ответственность за то, что совершали их предки в прошлом. Тем не менее, когда государственные власти стран приносят извинения за совершённые в прошлом ошибки, то в этом не только нет ничего плохого, но иногда это бывает даже необходимо, прежде всего для того, чтобы достичь общественного согласия и примирения, — рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По его словам, каждая страна имеет свои взгляды на историю. Они могут изменяться с течением времени, болезненные моменты могут трактоваться по-разному, но важно, чтобы сегодняшняя интерпретация была примиряющей, а не разделяла людей по расовому признаку, подчеркнул митрополит.

Он отметил, что в РПЦ осуждают расизм. Это явление, которое должно раз и навсегда уйти в прошлое. Митрополит назвал расизм «общечеловеческой истиной, которое человечество должно было вынести из всей предыдущей истории».

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп выступил за мирную борьбу с расизмом, но «против стирания истории». Политик подчеркнул, что во многих случаях протеста в США действовали «радикальные маньяки крайне левого толка», «анархисты» и «провокаторы». Он считает что его жёсткие решения помогли предотвратить опасные последствия.

В США после гибели американца Джорджа Флойда, который был задержан полицией, появилось движение Black Lives Matter. По стране прокатилась волна протестов, которые во многих городах переросли в массовые беспорядки. Позже движение распространилось по всему миру.

Ранее для американцев была выпущена методичка по «преодолению белизны». В ней рассказывается, как «предотвратить внутренний расизм», а также чувство «белого превосходства»,