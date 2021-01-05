В РПЦ назвали ношение масок в храмах христианским долгом

https://static.news.ru/photo/4a3c6600-5053-11eb-acfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православные верующие, которые планируют молиться на рождественском богослужении, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом заявил заместитель главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Это христианский императив — позаботиться о здоровье окружающих, — цитирует его РИА Новости.

Кипшидзе добавил, что даже если медицинские маски не на 100% защищают от коронавируса, этой маленькой вероятностью нужно воспользоваться. Кроме того, он призвал остаться дома всех, кто чувствует признаки недомогания.

Признаки недомогания — препятствие для участия в богослужениях. Те, кто чувствуют признаки болезни — температуру, кашель, недомогание, — могут воспользоваться прямой трансляцией богослужения, — подчеркнул он.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что из-за пандемии пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество.

Он также посоветовал посмотреть богослужения из дома в прямой трансляции. При этом представитель РПЦ заверил, что пожилые прихожане, которые не смогут побывать в храме, не будут лишены причастия и исповеди. Священнослужители сами посетят их, писал NEWS.ru.