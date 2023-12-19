В Россию завезли более полумиллиона азербайджанских яиц Россельхознадзор: в Россию завезли 612 тысяч яиц из Азербайджана

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В Россию завезли первую партию яиц из Азербайджана объемом 36 тонн, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. По данным ведомства, на территории РФ поставили 612 тысяч штук пищевого продукта.

19 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России, — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что об открытии российского рынка для поставок яиц из Азербайджана стороны договорились в ноябре 2023 года. К такому решению пришли руководитель ведомства Сергей Данкверт и председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли во время переговоров.

Экономист Леонид Холод ранее предположил, что яйца из Турции начнут продавать в российских магазинах с 10 января 2024 года. По его словам, после Нового года будет обнулена пошлина на продукт, чего, скорее всего, ждут поставщики. Эксперт напомнил, что яйца — это скоропортящийся товар, поэтому доставлять его необходимо быстро. На прилавках они должны оказаться в течение 10 дней после оформления заказа, иначе продукт успеет испортиться и не попадет в магазины.