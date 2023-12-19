Экономист предположил, когда в России начнут продавать яйца из Турции Экономист Холод: яйца из Турции начнут продавать в России с 10 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яйца из Турции начнут продавать в российских магазинах с 10 января, предположил доктор экономических наук Леонид Холод. В разговоре с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что пошлина на продукт будет обнулена с 1 января 2024 года. Поставщики, видимо, будут дожидаться этого момента.

Скорее всего, поставщики подождут этого момента, и оформление будет с 2 или 3 января, так как 1 января — праздник. Пока их доставят, пока они пройдут отгрузку, на полках они окажутся где-нибудь к 10 января, — пояснил экономист.

Холод напомнил, что яйца представляют собой скоропортящийся товар, который необходимо доставлять быстро. В связи с этим в течение 10 дней после оформления они должны оказаться на полках российских магазинов. В противном случае продукт успеет испортиться и не сможет попасть на прилавки.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее сообщил, что в России в ближайшее время могут принять законопроект о регулировании цен на товары, которые повысятся более чем на 30% в течение 60 дней. По его словам, правительство определит перечень таких товаров, в который среди прочего могут войти куриные яйца.