Дорогие яйца подтолкнули власти к изменению законов в России ФАС: в России могут принять закон о регулировании цен на яйца при росте на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут в ближайшее время принять законопроект о регулировании цен на товары, которые повысятся более чем на 30% в течение 60 дней, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. По его словам, правительство определит перечень таких товаров, в который среди прочего могут войти куриные яйца, передает РИА Новости.

Думаю, что в ближайшее время. <...> Уже практически все согласовали, — сообщил Шаскольский.

Он уточнил, что это будет резервный механизм, который запустится после анализа Минэкономразвития. Как подчеркнул глава службы, нет никаких рисков, что введенные изменения смогут нанести ущерб хозяйствующим субъектам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным повлияла на процесс регулирования цен на яйца. По его словам, усилиями Минсельхоза и правительства ситуация «увенчалась успехом». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что с января 2024 года на шесть месяцев ввели тарифную льготу об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц в объеме 1,2 млрд штук.

Глава Минсельхоза в свою очередь сообщил, что, скорее всего, цены на яйца начнут снижаться после Нового года. Он отметил, что это сезонный продукт, поэтому его стоимость увеличивается к праздникам.