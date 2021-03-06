В российских вузах появится новая должность

https://static.news.ru/photo/9edff664-9f04-11ea-b8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

В российских вузах по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко появится должность проректора по цифровизации. Он привёл в пример эффективно работающий институт руководителей по цифровой трансформации.

Валерий Николаевич (Фальков, глава Минобрнауки. — NEWS.ru), прошу вас тоже поддержать это и ввести такие должности на уровне проректоров [по цифровизации] в каждом вузе, — сказал Чернышенко в ходе совещания «Кадры для будущего».

Он отметил, что «цифровой спецназ» прекрасно показал свою эффективность. А также призвал разработать план чёткой программы цифровой трансформации и план цифровых инициатив.

Чернышенко выразил надежду, что в вузах найдутся необходимые специалисты, которые обладают знаниями в этой области.

Ранее NEWS.ru писал, что по итогам всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» определены 45 команд-победителей, которые разделили между собой призовой фонд в размере 22,5 млн рублей и представят свои проекты перед топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств на финале в Москве.