В российских ТЦ могут появиться автоматические дефибрилляторы

В РФ в некоторых торговых центрах, аэропортах и стадионах могут появиться автоматические наружные дефибрилляторы. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении депутатов Госдумы.
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По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, использование устройств, которые предлагается установить в ТЦ, аэропортах и стадионах, не требует особой подготовки, так как эти дефибрилляторы — не те, которые используют реаниматологи в больницах и бригады скорой помощи.
Эти дефибрилляторы сами зачитывают инструкцию, что нужно сделать, сами снимают кардиограмму и «дают разряд» только в том случае, если действительно выявили остановку сердца, — рассказал он.
Правительству РФ предложено утвердить перечень мест, где будут размещаться устройства. В крупных ТЦ они могут быть установлены у администрации или охраны, в самолётах — у стюардесс. Для их применения достаточно владеть базовыми навыками оказания первой медицинской помощи.
Соответствующий инструктаж можно было бы давать и при приёме на работу, к примеру в службу охраны торговых центров или стадионов, — отметил Морозов.
При этом понятие «первая помощь» может быть разделена на два вида: «базовая» и «расширенная». Это позволит Минздраву утвердить перечень состояний, при которых данные виды помощи требуются, порядок оказания «расширенной» первой помощи с использованием медикаментов, а также список профессий, представители которых могут её оказать.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Минздраве предложили обновить требования к автомобильной аптечке.
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