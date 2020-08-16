В российских ТЦ могут появиться автоматические дефибрилляторы

https://static.news.ru/photo/e9084864-e062-11ea-afcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carl Sandin/Global Look Press

В РФ в некоторых торговых центрах, аэропортах и стадионах могут появиться автоматические наружные дефибрилляторы. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении депутатов Госдумы.

По данным «Парламентской газеты», законопроект прошёл первое чтение в 2019 году. Из-за большого числа критиков, уверенных в том, что в руках неподготовленного человека дефибрилляторы могут принести больше вреда, чем пользы, ко второму чтению законопроекта были подготовлены соответствующие поправки.

По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, использование устройств, которые предлагается установить в ТЦ, аэропортах и стадионах, не требует особой подготовки, так как эти дефибрилляторы — не те, которые используют реаниматологи в больницах и бригады скорой помощи.

Эти дефибрилляторы сами зачитывают инструкцию, что нужно сделать, сами снимают кардиограмму и «дают разряд» только в том случае, если действительно выявили остановку сердца, — рассказал он.

Правительству РФ предложено утвердить перечень мест, где будут размещаться устройства. В крупных ТЦ они могут быть установлены у администрации или охраны, в самолётах — у стюардесс. Для их применения достаточно владеть базовыми навыками оказания первой медицинской помощи.

Соответствующий инструктаж можно было бы давать и при приёме на работу, к примеру в службу охраны торговых центров или стадионов, — отметил Морозов.

При этом понятие «первая помощь» может быть разделена на два вида: «базовая» и «расширенная». Это позволит Минздраву утвердить перечень состояний, при которых данные виды помощи требуются, порядок оказания «расширенной» первой помощи с использованием медикаментов, а также список профессий, представители которых могут её оказать.

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