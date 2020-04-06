В России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ccdaf294-77e5-11ea-83b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: generiumru/facebook.com

Биофармацевтическая компания «Генериум» из Владимирской области зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый отечественный экспресс-тест на COVID-19.

Экспресс-анализ был разработан группой компаний «Медико-биологический союз».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, инновационный тест позволяет при использовании стандартного оборудования с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку.

Ранее NEWS.ru писал, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить надомные тесты на коронавирус. Забор материала происходит бесконтактно: сотрудник лаборатории привозит заказчику набор для диагностики, инструктирует, как им пользоваться, и забирает контейнер с готовым тестом. Результаты анализа приходят в течение двух-трёх дней.