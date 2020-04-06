В России зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтическая компания «Генериум» из Владимирской области зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый отечественный экспресс-тест на COVID-19.
Экспресс-анализ был разработан группой компаний «Медико-биологический союз».
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить надомные тесты на коронавирус. Забор материала происходит бесконтактно: сотрудник лаборатории привозит заказчику набор для диагностики, инструктирует, как им пользоваться, и забирает контейнер с готовым тестом. Результаты анализа приходят в течение двух-трёх дней.
Добавьте наши новости в избранные источники