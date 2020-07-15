В России запустили курс по «умному чтению» для детей

https://static.news.ru/photo/cf592a68-c745-11ea-b50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкультуры России и «Яндекс.Эфир» объявили о старте образовательной программы «Галерея литературных героев» в рамках проекта «Культура для школьников». За одно лето дети смогут получить навык эффективного чтения, который пригодится им на всю жизнь.

Современные дети живут в новом, насыщенном информационном пространстве. Для них важно уметь работать с текстом — читать быстро и качественно. Акция поможет лучше усвоить школьную программу по литературе в игровой форме и научиться быстро запоминать, понимать, а также анализировать прочитанное, — отметила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

«Галерея литературных героев» — это двухмесячный курс уроков по «умному чтению» от специалистов в области детского развития. Онлайн-занятия для каждой возрастной группы будут носить еженедельный характер. Также ребята прослушают отрывки из произведений школьной программы в исполнении российских артистов театра и кино. В числе приглашённых гостей значатся Сергей Пускепалис и Анна Чиповская.

Присоединиться к чтениям можно на видеоплатформе «Яндекс.Эфир». Тем, кто пройдёт предварительную регистрацию на сайте reg.smartykids.ru, откроются полные возможности проекта. Участники смогут выполнить специальные задания, а пройдя весь курс, получат сертификат и подарки от организаторов.

В рамках акции Национальная электронная библиотека предоставит учащимся свободный доступ к электронным версиям литературных произведений. Финальным этапом будет всероссийский конкурс рецензий. Победители получат подарки и памятные призы.

Ранее в России запустили проект для старшеклассников «Большая перемена» с призовым фондом 1 млн рублей. По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, он продлится до октября. В его рамках будут проведены два больших конкурса. А 300 победителей получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах нашей страны. Кириенко пояснил, что если победитель конкурса не поступит в вуз на бюджетное отделение, то призовых денег ему хватит на получение диплома бакалавра на коммерческом отделении. Если же победитель поступит на коммерческое отделение, а затем переведётся на бюджетное, приз останется у него, писал NEWS.ru.