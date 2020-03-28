https://static.news.ru/photo/2c70187a-70ec-11ea-8527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект «Большая перемена», рассчитанный на старшеклассников, запущен в России. Его призовой фонд составляет 1 млн рублей.

По словам первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, проект продлится до октября. В его рамках будут проведены два больших конкурса.

300 победителей получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах нашей страны, — цитирует чиновника ТАСС.

Кириенко пояснил, что если победитель конкурса не поступит на вуз на бюджетное отделение, то призовых денег ему хватит на получение диплома бакалавра на коммерческом отделении. В случае, если победитель поступит на коммерческое отделение, а затем переведётся на бюджетное, приз останется у него.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году у абитуриентов появится возможность поступить в вуз онлайн. Соответствующий сервис в настоящее время отрабатывается в пилотном режиме Минобрнауки.