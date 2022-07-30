Ряд сервисов для знакомств потенциальных посетителей музыкальных мероприятий на основании общности их вкусов запускается в России. Предполагается, что воспользоваться сервисами смогут обладатели билетов на конкретные мероприятия, сообщает «Коммерсант».
Издание отмечает, что сервис на базе приложения для покупки билетов намерен запустить Ticketscloud. Его работу протестирует на фестивале Signal в августе. Подобную механику в июле опробовали и «VK Знакомства».
Мы делаем ставку не на романтические отношения как основную цель знакомства, а на поиск людей, которые могут разделить увлечения и стать друзьями, — рассказал гендиректор Ticketscloud Егор Егерев.
В Ticketscloud выяснили, что 85% посетителей концертов покупают лишь один билет. Сервис может помочь подобрать компанию.
Ранее стало известно, что онлайн-сервис «VK Знакомства» запустил механику поиска партнера для совместного посещения мероприятий в преддверии масштабного VK Fest. Всего за несколько недель отметки в соответствующей анкете поставили 62 тысячи человек.