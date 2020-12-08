Российские власти запретят жарить шашлыки в частных домах

https://static.news.ru/photo/8cba5dca-3a00-11eb-aae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

С 1 января 2021 года россияне не смогут разводить костры и сжигать мусор на территории частных домов. Приготовление еды на открытом огне также будет под запретом. Её можно будет готовить только в специально отведённых местах.

На землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населённых пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест, — цитирует телеканал «360» выдержку из новых противопожарных правил.

В правилах также установлен запрет на свалки горючих материалов на землях общего пользования. В настоящее время запрещено только сжигать мусор и разводить костры на территориях общего пользования населённых пунктов. Нарушителям требований грозит штраф от двух тысяч до трёх тысяч рублей. А в случае пожара виновник заплатит до пяти тысяч рублей. Изменения в противопожарных правилах подготовлены в рамках «регуляторной гильотины».

Как писал NEWS.ru, ранее в МЧС разрешили россиянам жарить шашлык во время самоизоляции, если будут соблюдены правила пожарной безопасности. Важно не разводить огонь в ветреную погоду, размещать его на безопасном расстоянии от строений, а территория дома должна быть очищена от горючих материалов.