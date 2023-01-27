В России закрыли доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

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Сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований США (ФБР) попали в единый реестр адресов, заблокированных в России. Адреса американских ведомств появились в списке Роскомнадзора. Также под блокировку попал официальный сайт программы Госдепа США по награждениям за правосудие.

В графе об органе власти, принявшем решение о блокировке ресурсов, во всех трех случаях обозначено: «Госорган не указан». Решение о блокировке было принято 25 января, а доступ ограничен на следующий день.

Также под блокировку 26 января попал сайт русскоязычного подразделения швейцарской национальной телерадиокомпании SRG SSR. Редакция последовательно выступала с проукраинской повесткой, освещая военный конфликт между Украиной и РФ.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 306 сайтов, связанных с ЛГБТ-тематикой. Основная часть блокировок пришлась на последнюю декаду декабря и начало 2023 года. Депутат и лоббист закона о полном запрете «пропаганды нетрадиционных отношений» Александр Хинштейн заявил, что власти «в рабочем режиме доводят до участников рынка», что именно считается пропагандой ЛГБТ, а что представляет собой пропаганду, запрещенную в РФ только для несовершеннолетних.