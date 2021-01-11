В России за сутки выявлено 23 315 новых случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0e77b62c-53e8-11eb-a728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yao Jianfeng/XinHua/Global Look Press

По данным на утро 11 января, в России за сутки зафиксировано 23 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 436 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 786 человек, — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим днём наблюдается незначительный рост суточной заболеваемости по стране. Накануне она не превысила 23 тысячи случаев.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 425 269 человек. 2 800 675 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 273 смертельных случая.

Из регионов первое место по суточному приросту заболевших удерживает Москва — за сутки в столице выявлено 4646 новых случаев. На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем 3004 человека. Замыкает тройку Московская область, где прирост составляет 1351.

Наименьший темп прироста заразившихся за сутки наблюдается в Республике Тыва — там он составил 0,2%. Также лидируют по этому показателю Магаданская область, Костромская область и Еврейская автономная область — 0,3%. В Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Кемеровской области зафиксирован темп суточного прироста заболевших в 0,4%.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 93,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 383 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 625 тыс. 950 человек, — отмечается в сводке, приведённой на портале стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения 14 января прибудет в Китай, чтобы выяснить происхождение COVID-19.

Согласно заявлению государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, группа специалистов ВОЗ проведёт необходимые исследования в сотрудничестве с китайскими экспертами.