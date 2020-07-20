В России за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/291aca5a-c996-11ea-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции излечился 3481 человек. Общее число выписанных пациентов за всё время пандемии составило 550 344. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также за сутки было подтверждено 95 летальных случаев от CОVID-19. Больше всего смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге (26), Москве (14), Московской области (10), Нижегородской (6) и Новосибирской (5) областях. Всего в стране от пандемии скончались 12 342 человека.

Кроме того, медики выявили 6109 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Из них 1514 (24,8%) переносят болезнь без клинических симптомов. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в стране достигло 771 546.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вероятность подъёма заболеваемости коронавирусом в России сохраняется, достигнутые результаты нужно закрепить вакцинацией. Он подчеркнул, что в настоящее время случаев заражения гораздо меньше, однако ситуация, когда появляются новые заболевшие и погибшие, не устраивает специалистов. Эксперт уточнил, что в соседних республиках всё только начинается. Также директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорит о том, что подъём только наступает, так как пик заболеваемости ещё не прошёл, писал NEWS.ru.