В России за сутки 4980 человек заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f4ff2560-ea95-11ea-b95b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки выявили 4980 случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране достигло 990 326 млн.

За последние 24 часа количество выздоровевших выросло на 2599 человек — до 806 982. Жертвами COVID-19 стали 68 заразившихся. Всего болезнь унесла жизни 17 093 пациентов.

Как писал NEWS.ru, Университет Джонса Хопкинса, который публикует статистику на основе информации из различных открытых источников, сообщил, что общее количество случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 25 009 250. Жертвами инфекции, по данным университета, стали свыше 842,7 тысячи человек. Выздоровели к настоящему моменту более 16,4 млн заразившихся.

Ранее эксперты по чрезвычайным ситуациям спрогнозировали гибель от коронавируса предстоящей зимой 85 тысяч жителей Великобритании. Специалисты отметили, что это наихудший сценарий, который возможен, если власти не будут закрывать школы на карантин, а их меры по борьбе с инфекцией окажутся эффективными только на 40%.