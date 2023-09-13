В России за год возросло число вакансий IT-специалистов В России на 30–40% увеличилось количество вакансий IT-специалистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число вакансий для IT-специалистов в 2023 году значительно выросло, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Поток». По сравнению с годом ранее прирост соответствующих объявлений составил 30–40%.

Аналитики объясняют такой интерес к IT-специалистам двумя основными факторами. Во-первых, это быстрый карьерный рост уже имеющихся сотрудников и естественная текучка кадров в отделах. Во-вторых, вакансии часто требуют от будущих кандидатов уже иметь опыт в данной области и способность эффективно решать задачи сразу после принятия на работу. Наиболее популярными вакансиями в данный момент являются «Разработчик», «Программист», «Тестировщик», «Дизайнер», «Копирайтер» и «Бизнес-аналитик».

Такой стремительный рост числа вакансий объясняется также быстрым развитием сферы IT-технологий, которая требует оперативного обучения и увеличения числа квалифицированных специалистов. Ведущие позиции в нехватке кадров занимают сферы IT и телекоммуникаций. Например, востребованность операторов линий поверхностного монтажа увеличилась на 23%, достигнув 294 объявлений, а в категории «Управляющий производством ИТ» рост составил 89%, достигнув 429 вакансий.

Также банки, страховые компании и другие финансовые учреждения все больше ориентируются на компьютеризацию и автоматизацию бизнес-процессов, что приводит к увеличению потребности в специалистах по кибербезопасности, data science и разработке финансовых технологий.

Ранее были названы самые популярные вакансии весны и начала лета в России. Ими стали библиотекарь, садовник, продавец-кассир и агент по туризму. Соответствующее исследование было проведено среди жителей более 30 крупных городов.