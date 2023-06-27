В России выросло число людей с избыточным весом В Росстате заявили о тенденции к росту числа россиян с избыточным весом

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В России заметно выросло число россиян с избыточным весом, заявили в Росстате по итогам ежегодного выборочного наблюдения за состоянием здоровья населения. Так, в 2020 году ожирение наблюдалось у 13,6% мужчин и 20,8% женщин, а в 2022 году этот показатель вырос до 17% и 23,3% соответственно. Кроме того, за три года примерно у двух процентов детей до 15 лет выявили эту проблему, сообщили в Росстате «Парламентской газете».

Руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения Минздрава Софья Елиашевич рассказала, что эпидемия ожирения в России набирает обороты так же стремительно, как и во всем мире. По ее словам, одной из основных проблем стал рост заболевания среди детей за последние 10 лет.

Это происходит из-за нерациональных пищевых привычек в семье, зачастую недостаточно сбалансированного питания в детских садах и школах и, конечно, широкого распространения и доступности очень сильно переработанных продуктов, — уточнила специалист.

Диетолог напомнила, что лишний вес и ожирение ухудшают качество жизни и повышают риски преждевременной смерти, развития онкологии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, инсульта, депрессии и болезней желчного пузыря. Елиашевич призвала решать проблему правильно. Она порекомендовала обратиться за помощью к специалистам, а не пытаться избавиться от лишнего веса самостоятельно. Врач также попросила близких поддерживать и мотивировать людей с данной проблемой.

Диетолог отметила, что универсальной модели питания нет из-за индивидуальных особенностей каждого человека. При этом существуют общие рекомендации, которые помогут каждому. Так, рекомендуется употреблять 300-400 гр овощей и фруктов, отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам и птице без видимого жира. Следует отказаться от фастфуда, колбасных изделий, чипсов и снеков и свести потребление соли до пяти граммов в день.

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина ранее назвала бег одним из лучших способов похудения. Она порекомендовала начать снижать вес при помощи полезной пищи, а после переходить к физическим нагрузкам.