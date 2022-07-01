В России установят новые стандарты лечения ожирения

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С 10 июля в России вступит в силу новый стандарт диагностики и лечения ожирения, терапия может включать в себя консультацию терапевта, эндокринолога, кардиолога, хирурга, психиатра, пишет «Парламентская газета». На этапе диагностики пациентам могут назначить анализ крови на уровень гликированного гемоглобина, определение уровня железа сыворотки крови, анализ крови на уровень общего кальция, а также эзофагогастроскопию, пульсоксиметрию, кардиореспираторный мониторинг и дуплексное сканирование вен.

Мы давно добивались, чтобы виды помощи в рамках программы госгарантий для пациентов с лишним весом и ожирением расширили, — заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Эксперт уточнил, что если новые процедуры и методики включены в стандарт лечения, то такую помощь пациентам окажут бесплатно. Согласно данным ВОЗ, каждый третий человек на планете имеет лишний вес. Из-за связанных с этой проблемой патологий ежегодно умирают более 2 млн человек. Член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый добавил, что ожирение — это актуальная проблема не только у взрослых, но и у детей в России.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян и диетолог Кристина Шереметьева заявили, что неправильное питание с высоким содержанием сахара и соли в продуктах, стресс и малоподвижный образ жизни приводят к увеличению числа людей с избыточным весом. Эксперты отметили, что от серьёзных проблем с лишним весом сейчас страдают от 24,4 до 35,5 процента россиян. По словам Тутельяна, вся бытовая активность человека сводится к поездке на работу, где он в течение дня в основном сидит или стоит, и возвращению домой.