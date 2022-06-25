Названы основные причины ожирения Диетологи Тутельян и Шереметьева назвали основные причины ожирения

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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян и диетолог Кристина Шереметьева заявили, что неправильное питание с высоким содержанием сахара и соли в продуктах, стресс и малоподвижный образ жизни приводят к увеличению числа людей с избыточным весом. Эксперты отметили, что от серьёзных проблем с лишним весом сейчас страдают от 24,4 до 35,5 процента россиян. По словам Тутельяна, вся бытовая активность человека сводится к поездке на работу, где он в течение дня в основном сидит или стоит, и возвращению домой, пишут «Известия».

Отдельно заниматься спортом может позволить себе совсем небольшое количество людей и из-за нехватки времени, и из-за нехватки финансов, и просто из-за обычной лени, — рассказала Шереметьева.

Свои выводы специалисты представили на тематическом круглом столе в Совете Федерации, посвященному причинам возникновения «эпидемии» лишнего веса в России.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала о том, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.