В России зарегистрировали более тысячи умерших от коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1015 против 998 днём ранее и достигло 225 325. Это стало новым рекордом с начала пандемии, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 73 смерти, в Санкт-Петербурге — 68, в Краснодарском крае — 40.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 33 740, до 8 060 752. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 794 946.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 23 426, до 7 040 481.

Ранее вирусологи Александр Чепурнов и Павел Волчков заявили, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было осенью — зимой 2020 года. Уровень вакцинации при этом едва ли повлияет на ситуацию радикально, хотя рост вакцинированных и переболевших может сыграть позитивную роль.