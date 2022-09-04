В России упал спрос на айтишников Количество вакансий в ИТ с начала года снизилось на 25%

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В России упал спрос на специалистов в IT-сфере, сообщает РБК со ссылкой на данные сайта HedHunter. C начала 2022 года количество вакансий снизилось на 25%, с 114,6 тысячи в январе до 85,2 тысячи в августе. Одновременно с этим наблюдается рост резюме в этой сфере, с января по август их количество выросло на 55%, с 211,1 до 327 тысяч.

По мнению президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, такая ситуация связана с тем, что ушедшие весной специалисты вернулись или нашли новую работу, тем самым скомпенсировав нехватку айтишников. Еще одни фактором он назвал снижение экспорта ИТ-услуг из России. Однако, полагает он, снижение спроса носит временный характер.

Из сочетания этих факторов оказалось, что рынок труда перестал быть дефицитным. Но это состояние будет продолжаться недолго. Рост уровня зарплаты сотрудников по ряду специальностей говорит о том, что потребность в программистах будет расти, — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который предусматривает расширение льгот для IT-компаний. Теперь еще больше компаний смогут воспользоваться льготным налоговым режимом, предусматривающим нулевую ставку налога на прибыль до 31 декабря 2024 года и снижение ставки страховых взносов до 7,6%.