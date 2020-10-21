В России уменьшилось количество случаев домашнего насилия из-за пандемии

Число случаев домашнего насилия сократилось в период пандемии на 9%, следует из сообщения МВД России.
В то же время в ведомстве подчёркивают рост числа различных преступлений — с начала 2020 года количество противоправных действий продемонстрировало рост на 1,2%.
Наиболее частыми стали преступления в IT-сфере,
Ранее NEWS.ru писал, что медики многих стран в период пандемии отметили резкое снижение числа преждевременных родов, связав это с отсутствием стресса в домашних условиях и очистившимся воздухом. Однако некоторые, в том числе и российские врачи, отметили уменьшение числа недоношенных детей с увеличением случаев мертворождения.