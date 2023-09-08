В России станут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках «Известия»: за рекламу в почтовых ящиках жилых домов предложили штрафовать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России предложили штрафовать за рекламу в почтовых ящиках жилых домов, сообщают «Известия». Издание проинформировало о разработке комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ соответствующего законопроекта.

Согласно документу о запрете листовок, штраф для физических лиц предлагается назначить в размере от 2 до 5,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

В Госдуме указали, что сейчас законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, однако пространство внутри подъезда и почтовые ящики также являются общим имуществом жильцов. Выявлять нарушения предлагается при помощи установления в каждом подъезде систем видеонаблюдения.

Депутат Сергей Колунов указал на то, что реклама в почтовом ящике мешает найти действительно важное письмо.

Порой такую рекламу оформляют под «заказные письма». И если молодежь способна отличить настоящее письмо от рекламного, то пожилые люди не всегда. Инициатива положит этому конец, — пояснил Колунов.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области с 7 сентября начинают штрафовать за плевки в общественных местах. В регионе был введен переходный период, во время которого нарушители получали предупреждения за антиобщественное поведение. За это время было выявлено более 50 случаев подобных нарушений. Региональный закон предполагает взимать за плевок в общественном месте штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении — три тысячи.