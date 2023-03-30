В России создали новейший стелс-материал для самолетов Ростех: в России создан стелс-материал для самолетов, поглощающий 95% излучения РЛС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России созданы опытные образцы новейшего стелс-материала, поглощающего 95% излучения радиолокационных станций, сообщили в госкорпорации «Ростех». Он может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов, в том числе самолетов.

Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации, — рассказали в корпорации.

Там добавили, что основой тонкослойного материала являются стеклонити c металлическим сердечником. На данный момент в боевой авиации используются только радиопоглощающие покрытия, которые наносятся сверху и не являются при этом элементом конструкции.

Опытные образцы успешно прошли испытания.

Ранее стало известно, что российские барражирующие боеприпасы «Изделие-52», также известные как «Ланцет», были модернизированы в результате опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине. В числе прочего они получили более мощную боевую часть.