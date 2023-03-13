Оружейники усилили российские дроны-камикадзе, используемые на Украине РИА Новости: боевую часть российских дронов-камикадзе усилили, учитывая опыт спецоперации

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российские барражирующие боеприпасы «Изделие-52», также известные как «Ланцет», были модернизированы в результате опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине. В числе прочего, они получили более мощную боевую часть. Об этом РИА Новости рассказал неназванный источник.

Базовая версия дрона — «Изделие-52», которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО. В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью, — поведал собеседник агентства.

Он также добавил, что дроны получили более мощную боевую часть, «которая позволяет гарантированно поражать типовые для дрона цели». К их числу относятся гаубицы, танки, бронетехника, РЛС, ЗРК, а также живая сила противника.

В настоящее время ВС РФ располагают двумя видами «Изделия-52» — с меньшей и большей боевой частью и модернизированной системой управления и наведения. По словам источника, такие изменения повышают гибкость применения дронов.

Барражирующие боеприпасы «Изделие-52» были разработаны ижевской компанией ZALA AERO. Существует версия с двумя Х-образными крыльями и более крупная — с одним крылом и небольшим хвостовым оперением, которая носит название «Изделие-51».

Этот тип вооружений может длительное время барражировать в поиске цели, после чего наносит удар как управляемая ракета «воздух — поверхность».