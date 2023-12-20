В России создали мобильное убежище от ядерных угроз

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разработали мобильный блок-модульный тип убежища, сообщили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС. Он предназначен для защиты людей не только от светового излучения при ядерных взрывах, но и от радиоактивного загрязнения территории.

Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности «КУБ-М» разработано учёными ВНИИ ГОЧС — головной научной организацией МЧС России по проблемам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — заявили в институте.

«КУБ-М» имеет базовую комплектацию с двумя модулями: помещениями, способными вместить 54 человека, и техническим блоком. Вместимость убежища может быть увеличена добавлением дополнительных модулей. Основное преимущество «КУБ-М» перед другими сооружениями гражданской обороны — его мобильность. При необходимости его можно быстро транспортировать на новое место и подключить к существующим инженерным сетям автомобильным или железнодорожным транспортом.

Это убежище может быть изготовлено, доставлено и установлено в течение трех месяцев. Это в два раза дешевле и быстрее, чем возведение стационарных защитных сооружений, отметили в институте.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди подчеркнула, что в условиях атак противника по территории России жизнь и здоровье людей остаются главным приоритетом. По ее словам, власти должны приложить все силы для обеспечения безопасности граждан по всей стране.