В России создадут четыре платформы для быстрой разработки вакцин

В текущем году в России появятся четыре технологические платформы для быстрой разработки эффективных и безопасных вакцин от новых инфекций. Кроме того, в ближайшие годы будет ускорено тестирование на инфекции, что позволит получать результаты в течение суток и ускорит оказание помощи. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, её слова приводит РИА Новости.

В 2022 году <...> расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию, подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций, — сказала она.

Голикова также отметила, что к 2024 году планируется внедрить быстрые тесты на 43 инфекции. Это ускорит оказание медицинской помощи. Большинство россиян (80%) смогут пройти тестирование на наличие инфекций в течение суток.

Ранее сообщалось, что единороссы Заксобрания Петербурга подготовили проект обращения к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать ситуацию с ценами на ПЦР-тесты в аптеках. Они отметили, что стоимость варьируется от 646 до трёх тысяч рублей, а сдача теста в медорганизации стоит от 1,2 тысячи рублей. Депутаты указали, что это актуально для всех регионов России.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что ситуация с подорожанием ПЦР-тестов переоценена. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что администрация главы государства обратит на это внимание.