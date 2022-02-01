В Кремле прокомментировали подорожание ПЦР-тестов в регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в российских регионах стоимость ПЦР-теста увеличилась в разы, подчеркнув, что их масштабы переоценены. Тем не менее он отметил, что этот вопрос не должен остаться без внимания. Журналисты обратили внимание, что в некоторых аптеках цена тестов возросла до двух тысяч рублей, когда изначально они стоили всего 500 рублей, увеличившись, таким образом, в четыре раза.

Это всё-таки не в разы. В разы это больше, чем в 10 раз. Мы обратим обязательно на это внимание. Но наверняка оперативный штаб мониторит ситуацию. Да, это повод, чтобы обратить на это внимание, — сказал Песков.

Ранее члены фракции «Единая Россия» в заксобрании Санкт-Петербурга подготовили проект постановления об обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять на контроль решение проблемы с ценами на ПЦР-тесты в аптеках. Они подчеркнули, что это актуально не только для Северной столицы, но и для любого другого региона.

22 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС провести проверку на обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус до 1 февраля.