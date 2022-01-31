В ЕР призвали Минздрав взять на контроль проблему с ценами на ПЦР-тесты

Члены фракции «Единая Россия» в заксобрании Санкт-Петербурга подготовили проект постановления об обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять на контроль решение проблемы с ценами на ПЦР-тесты в аптеках. Они подчеркнули, что это актуально не только для Северной столицы, но и для любого другого региона, передаёт РИА Новости.

Единороссы пояснили что в аптеках Петербурга стоимость тестов составляет от 646 до трёх тысяч рублей. Сдача теста в медицинской организации стоит от 1,2 тысячи рублей и выше, а при необходимости быстрого получения результата цена анализа возрастает по меньшей мере в полтора раза.

Для большинства граждан разница в цене на ПЦР-тест в 2354 рубля является существенной, — отметили авторы документа.

Парламентарии также попросили главу Минздрава рассмотреть возможность расширения перечня жизненно необходимых препаратов, чтобы предотвратить рост цен на лекарства для лечения коронавируса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Ведомство должно отчитаться о результатах проверки 1 февраля.