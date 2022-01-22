Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус

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Председатель правительства России поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, говорится в сообщении на сайте кабмина. Срок исполнения поручения — 1 февраля 2022 года.

Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное поручение Мишустина обсуждалось на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Оно прошло 18 января.

Ранее глава кабмина призвал не допускать ситуации с нехваткой лекарственных препаратов для лечения коронавируса. Он попросил Минздрав согласовывать распределение медикаментов с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая руководит оперативной рабочей группой.

21 января в России было зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом за весь период пандемии. За сутки в стране официально выявили 49 513 новых случаев заражения. Также рекордный прирост зафиксирован в Москве — там заболели 15 987 человек.