Работающих россиян обяжут проходить диспансеризацию Власти с 2024 года введут обязательную диспансеризацию для работающих россиян

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С 2024 года в России будет введено обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами по месту работы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. В рамках этой инициативы работодатели заключат договоры с медицинскими организациями для проведения обследований. Она отметила, что в программу диспансеризации будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.

Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими, — сказала Голикова.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что с 2024 года в России вырастут многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей. Специалист отметила, что увеличатся и пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, выплаты малообеспеченным беременным, льготы учащимся, оплата дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами.

Ранее в Минтруде сообщили, что россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному. Ожидается, что в 2025 году максимальная сумма по временной нетрудоспособности составит 5674 рубля в сутки.