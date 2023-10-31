Россиянам рассказали, какие пособия вырастут с 2024 года Эксперт Иванова-Швец анонсировала рост выплат по рождению и воспитанию детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в России с 2024 года, заявила в интервью агентству ПРАЙМ доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, значительнее всего увеличится пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Экономист подчеркнула, что в следующем году выплаты за маленького ребенка вырастут на 48% и составят 49 123 рубля. В 2025 году матери детей до 1,5 года будут ежемесячно получать 68 996 рублей. Иванова-Швец также заявила об изменении условий по получению пособий.

Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было, — сообщила она.

В 2024 году также ожидается индексация материнского капитала. При рождении первого ребенка рост выплаты составит 44 тысячи рублей, второго ребенка — 58 тысяч рублей. Помимо этого, увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам: в следующем году он составит 565 562 рубля, в 2025-м — 763 671 рубль.

Иванова-Швец добавила, что вырастут и пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, выплаты малообеспеченным беременным, льготы учащимся, оплата дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами и другие выплаты.

Ранее в Минтруде сообщили, что россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному. Ожидается, что в 2025 году максимальная сумма по временной нетрудоспособности составит 5674 рубля в сутки.