В России с 1 июля вступят в силу новые правила для водителей

https://static.news.ru/photo/506492d0-b712-11ea-8384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд нововведений для автомобилистов вступят в силу в России с 1 июля.

В страну нельзя будет ввозить строительную спецтехнику, самосвалы, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы, если руль у них расположен справа. Эти транспортные средства относятся к категории М2 и М3.

Новые правила легализации изменений, которые были внесены в конструкцию автомобиля, также вступят в силу с 1 июля. Теперь при установке фаркопов, багажников и газобаллонного оборудования транспортные средства нужно предоставлять в спецлаборатории. Некоторые фирмы из-за пандемии коронавируса выдают заключение удалённо, просматривая фотографии автомобилей.

При прохождении медосвидетельствования для получения или продления водительского удостоверения некоторым водителям нужно будет сдавать дополнительные анализы. Это коснётся только тех, у кого нарколог найдёт признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, сообщает Autonews.

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