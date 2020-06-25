В России с 1 июля вступят в силу новые правила для водителей

Ряд нововведений для автомобилистов вступят в силу в России с 1 июля.
В страну нельзя будет ввозить строительную спецтехнику, самосвалы, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы, если руль у них расположен справа. Эти транспортные средства относятся к категории М2 и М3.
Новые правила легализации изменений, которые были внесены в конструкцию автомобиля, также вступят в силу с 1 июля. Теперь при установке фаркопов, багажников и газобаллонного оборудования транспортные средства нужно предоставлять в спецлаборатории. Некоторые фирмы из-за пандемии коронавируса выдают заключение удалённо, просматривая фотографии автомобилей.
При прохождении медосвидетельствования для получения или продления водительского удостоверения некоторым водителям нужно будет сдавать дополнительные анализы. Это коснётся только тех, у кого нарколог найдёт признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками,
Ранее NEWS.ru подготовил материал о том, как изменится жизнь россиян с 1 июля.
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