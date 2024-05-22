В России признали нежелательной деятельность украинской НПО Генпрокуратура признала нежелательной НПО Liberal Democratic League of Ukraine

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации Liberal Democratic League of Ukraine на территории России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Там отметили, что основной задачей НПО является дискредитация органов власти РФ.

По результатам анализа поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности украинской неправительственной организации «Лiберально-демократична Лiга України» (Liberal Democratic League of Ukraine), — говорится в сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, Liberal Democratic League of Ukraine дискредитирует органы государственной власти РФ и размещает на своих ресурсах недостоверную информацию о действиях российской армии. Кроме того, как считает ведомство, организация дестабилизирует обстановку и эскалирует напряженность в обществе.

Также Генпрокуратура указала, что представители НПО призывают к оказанию помощи Украине и настаивают на необходимости международной блокады России. Основанием для запрета деятельности организации стало и то, что она поддерживает расширение санкций против РФ и экстремистские организации.

Ранее Минюст РФ внес американскую НПО Freedom House в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Генпрокуратура сочла, что деятельность этой организации имеет антироссийскую направленность.