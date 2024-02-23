В России придумали, как наказывать за отравление при раздаче просрочки ТАСС: штраф за отравление просрочкой при фудшеринге достигнет 1 млн рублей

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В России подготовили законопроект о штрафах до 1 млн рублей за ненадлежащие качество продуктов при фудшеринге — передаче продуктов нуждающимся слоям населения, передает ТАСС. Обычно раздают продукты питания с истекающим сроком годности. При этом штрафы кратно возрастают, если после употребления продуктов кто-либо пострадал.

Речь идет о документе, на основе которого специалисты хотят создать прозрачный механизм фудшеринга, определить круг ответственных лиц и мер воздействия на них в случае выявления нарушений. Сам законопроект могут внести на рассмотрение уже в марте.

Предлагается, что несоответствие установленным нормативам повлечет штрафы: для граждан в размере две тысячи рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, юридических — до 300 тысяч рублей. В случае если был выявлен вред здоровью, штрафы возрастут в два раза почти для всех категорий. Должностным лицам нужно будет заплатить 30 тысяч рублей, а тем, кто ведет деятельность без образования юрлица, — 40 тысяч.

Кроме того, в документе прописан вариант изъятия предметов административного нарушения. Штрафы также будут увеличиваться в случае повторных нарушений — вплоть до 1 млн рублей для юридических лиц. Возможна приостановка деятельности на 90 суток.

Ранее среди россиян провели опрос об их отношении к идее бесплатной раздачи просроченных продуктов населению. Большинство респондентов поддержали инициативу, около 20% из опрошенных заявили, что против такой идеи, а еще 23% считают, что просроченные продукты нужно передавать только определенным категориям населения.