Стало известно, как россияне относятся к раздаче «просрочки» населению Более 50% опрошенных NEWS.ru поддержали раздачу просроченных продуктов населению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более половины читателей NEWS.ru поддерживают бесплатную раздачу просроченных продуктов населению, показал опрос среди подписчиков в Telegram-канале. При этом четверть опрошенных выступают против подобных инициатив для помощи нуждающимся людям.

По результатам опроса, 54% участников заявили о поддержке бесплатной раздачи «просрочки». При этом 20% выступили против подобного вида благотворительности. Еще 23% считают, что просроченные продукты нужно передавать только определенным категориям населения.

Читатели также поделились мнениями в комментариях. Так, пользователь B1gMac отметил, что некоторые продукты, по его словам, остаются пригодны к употреблению в пищу и после истечения срока годности. По его словам, это можно определить по их запаху, вкусу и внешнему виду. Пользователь Марина привела в пример конфеты, которые она ест, по ее словам, даже если у них полгода просрочки. Читательница Светлана, в свою очередь, предложила не дожидаться, пока истечет срок, а раздавать продукты за несколько дней до его окончания.

Читатель Pavel рассказал, что в Австралии в магазинах продукты с истекающим сроком годности выставляют на отдельных стеллажах и продают со скидкой. Так, по его словам, скоропортящиеся товары можно приобрести по цене ниже на 50–80% обычной.

Ранее в Госдуме депутаты от «Единой России» подготовили законопроект о штрафах за раздачу продуктов с истекшим сроком годности. Авторы инициативы предложили наказывать фонды и благотворительные организации, штраф для юрлиц может составить до 300 тысяч рублей.

СМИ писали, что с 1 апреля в России начнут поэтапное внедрение автоматической блокировки продажи просроченных товаров на кассах. Минпромторг уже реализует новый механизм в рамках эксперимента.