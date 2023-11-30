В России предложили запретить аборты по всей стране Нижегородские депутаты предложили сделать федеральным закон о запрете абортов

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Депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили ввести запрет абортов в частных клиниках на всей территории России. Соответствующее предложение парламентарии направят на рассмотрение в Государственную думу, сообщает РИА Новости.

Постановление было принято во время заседания регионального парламента 30 ноября. В свою очередь заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что инициатива российских регионов по ограничению процедур по прерыванию беременности прорабатывается на федеральном уровне. По ее словам, субъекты РФ один за другим принимают соответствующие решения для поддержки семей с детьми.

Со своей стороны прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений, прорабатываться на федеральном уровне, — сообщила Кузнецова.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее заявила, что отказ частных клиник от абортов даст возможность государству оказывать матерям полноценную поддержку. По ее словам, необходимо менять сознание женщин, чтобы у них появилось понимание негативных последствий от прерывания беременности.