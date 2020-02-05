В целях профилактики преступлений, включая домашнее насилие, всех больных наркоманией и алкоголизмом предлагают отправлять на принудительное лечение за счёт государства. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) в адрес глав Минздрава и Минтруда направила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Из документа следует, что большинство связанных с причинением вреда здоровью и жизни преступлений совершают люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вместе с тем хронические алкоголики и наркоманы не способны адекватно оценить свою зависимость и своевременно обратиться за помощью, в результате чего со временем наступает полная деградация личности, они становятся агрессивными и опасными для окружающих.

Алкоголизм и наркомания требуют длительного дорогостоящего лечения, подчёркивает Волынец. Коммерческие клиники оказывают эту услугу по высокой стоимости, осилить которую семьи больных зачастую не в состоянии. В связи с этим лечение должно происходить в государственных лечебных учреждениях, уверена общественница.

По её словам, в настоящее время принудительное лечение алкоголиков и наркоманов осуществляется исключительно в судебном порядке. Причём только в отношении тех больных, которые в состоянии опьянения совершили преступления.

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Между тем, считает автор инициативы, задача органов правопорядка — действовать на опережение.

Принудительное лечение от алкоголизма и наркомании должно происходить по решению суда, исходя из состояния больного, не дожидаясь совершения преступления. Прошу внести соответствующие поправки в действующее законодательство для реализации данной инициативы, — говорится в документе.

Кроме того, следует увеличить количество вытрезвителей, добавила общественница.

В масштабах страны

В России случаи домашнего насилия на почве алкогольного или наркотического опьянения происходят регулярно. Так, на днях стало известно о том, что безработный житель Санкт-Петербурга надругался над собственной женой на глазах детей. Пострадавшая рассказала, что мужчина злоупотребляет алкоголем на протяжении трёх лет, каждый день устраивал скандалы и избивал её. Также 22-летний житель Московской области напал на свою мать и племянника с ножом, а позднее нанёс себе увечья. Согласно предварительным данным, нападавший был в состоянии наркотического опьянения.

Подобные преступления случаются не только среди родственников. Например, недавно в Рязанской области 41-летний пьяный мужчина облил бензином 17-летнего подростка, а затем поджёг. Когда на крики пострадавшего выбежали его родители и старший брат, подозреваемый ударил отца юноши трубой по голове, с матерью поступил так же, как с её младшим сыном.

По данным МВД России, только за девять месяцев 2019 года в стране в отношении женщин совершили более 15 тысяч преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

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При этом руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с NEWS.ru назвал инициативу по принудительному лечению всех больных алкоголизмом нереализуемой. По его словам, для отправки человека на такое лечение нужно основание — нарушение закона.

Принудительным лечение может быть там, где есть хоть какое-то нарушение. Видно, что человек систематически нарушает закон, тогда да. С точки зрения реализации у нас алкоголь — это обычный, нормальный считается, в кавычках, конечно, продукт, который продаётся в магазинах. И сам факт приобретения и потребления не является нарушением. В какой-то части она (идея. — NEWS.ru) сработает, но в большей своей части — нет. Потому что она будет противоречить многим действующим нормам. Султан Хамзаев руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» руководитель федерального проекта «Трезвая Россия»

Также Хамзаев добавил, что за потребление наркотических веществ законом уже предусмотрено наказание.

Стоит отметить, что МВД и Минюст работают над положениями нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым тех, кто неоднократно совершал административные правонарушения под воздействием алкоголя или распивал спиртное в общественных местах, планируется отправлять на принудительное лечение по решению суда. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн полагает, что принудительное лечение пьяных правонарушителей должно длиться не менее двух лет.