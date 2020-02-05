В целях профилактики преступлений, включая домашнее насилие, всех больных наркоманией и алкоголизмом предлагают отправлять на принудительное лечение за счёт государства. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) в адрес глав Минздрава и Минтруда направила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Из документа следует, что большинство связанных с причинением вреда здоровью и жизни преступлений совершают люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вместе с тем хронические алкоголики и наркоманы не способны адекватно оценить свою зависимость и своевременно обратиться за помощью, в результате чего со временем наступает полная деградация личности, они становятся агрессивными и опасными для окружающих.
Алкоголизм и наркомания требуют длительного дорогостоящего лечения, подчёркивает Волынец. Коммерческие клиники оказывают эту услугу по высокой стоимости, осилить которую семьи больных зачастую не в состоянии. В связи с этим лечение должно происходить в государственных лечебных учреждениях, уверена общественница.
По её словам, в настоящее время принудительное лечение алкоголиков и наркоманов осуществляется исключительно в судебном порядке. Причём только в отношении тех больных, которые в состоянии опьянения совершили преступления.
Между тем, считает автор инициативы, задача органов правопорядка — действовать на опережение.
Принудительное лечение от алкоголизма и наркомании должно происходить по решению суда, исходя из состояния больного, не дожидаясь совершения преступления. Прошу внести соответствующие поправки в действующее законодательство для реализации данной инициативы, — говорится в документе.
Кроме того, следует увеличить количество вытрезвителей, добавила общественница.
В масштабах страны
В России случаи домашнего насилия на почве алкогольного или наркотического опьянения происходят регулярно. Так, на днях стало известно о том, что безработный житель Санкт-Петербурга надругался над собственной женой на глазах детей. Пострадавшая рассказала, что мужчина злоупотребляет алкоголем на протяжении трёх лет, каждый день устраивал скандалы и избивал её. Также 22-летний житель Московской области напал на свою мать и племянника с ножом, а позднее нанёс себе увечья. Согласно предварительным данным, нападавший был в состоянии наркотического опьянения.
Подобные преступления случаются не только среди родственников. Например, недавно в Рязанской области 41-летний пьяный мужчина облил бензином 17-летнего подростка, а затем поджёг. Когда на крики пострадавшего выбежали его родители и старший брат, подозреваемый ударил отца юноши трубой по голове, с матерью поступил так же, как с её младшим сыном.
По данным МВД России, только за девять месяцев 2019 года в стране в отношении женщин совершили более 15 тысяч преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.
При этом руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с NEWS.ru назвал инициативу по принудительному лечению всех больных алкоголизмом нереализуемой. По его словам, для отправки человека на такое лечение нужно основание — нарушение закона.
Принудительным лечение может быть там, где есть хоть какое-то нарушение. Видно, что человек систематически нарушает закон, тогда да. С точки зрения реализации у нас алкоголь — это обычный, нормальный считается, в кавычках, конечно, продукт, который продаётся в магазинах. И сам факт приобретения и потребления не является нарушением. В какой-то части она (идея. — NEWS.ru) сработает, но в большей своей части — нет. Потому что она будет противоречить многим действующим нормам.
Также Хамзаев добавил, что за потребление наркотических веществ законом уже предусмотрено наказание.
Стоит отметить, что МВД и Минюст работают над положениями нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым тех, кто неоднократно совершал административные правонарушения под воздействием алкоголя или распивал спиртное в общественных местах, планируется отправлять на принудительное лечение по решению суда. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн полагает, что принудительное лечение пьяных правонарушителей должно длиться не менее двух лет.
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