В России предложили отмечать День памяти жертв Донбасса Адвокат Астахов призвал отмечать День памяти жертв Донбасса, как День памяти жертв холокоста

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Адвокат, ведущий телеканала «Спас», экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов в разговоре с NEWS.ru предложил начать отмечать в стране День памяти жертв Донбасса так же, как в мире отмечают День холокоста. Он уверен, что политика киевских властей в отношении жителей Донбасса — настоящий геноцид.

На Донбассе идет геноцид, который не признает сегодня Запад. А геноцид существует. Послушайте Порошенко, других представителей киевской власти. Как они только ни обзывали жителей Донбасса: «колорады», «мясо», «биомусор», «лишние люди». Я уверен, что мы будем отмечать День памяти жертв Донбасса точно так же, как День памяти жертв холокоста, — сказал Астахов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что западные страны закрывают глаза на военные преступления украинских силовиков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что террористические акты и геноцид со стороны украинских военнослужащих по отношению к гражданам Донецкой и Луганской народных республик являются настоящими преступлениями. Он подчеркнул, что по данным фактам следственные органы России, ЛНР и ДНР проводят следственные мероприятия.