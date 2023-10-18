В России резко подорожали помидоры Росстат: в России цены на помидоры выросли на 5,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость помидоров в России за последнюю неделю выросла на 5,5%, следует из данных Росстата, которые приводит ТАСС. Кроме того, подорожали куриные яйца (на 3%), а также свинина и мясо кур (0,9%). Отмечается, что в среднем увеличение цен на плодоовощную продукцию в РФ составило 0,4%.

Вместе с этим, пишет агентство, морковь и яблоки подешевели в российских магазинах на 1,8%, а цена на белокочанную капусту понизилась на 1,5%. В то же время стали дешевле бананы (1,3%), картофель (1,3%) и свекла (0,8%).

Ранее гендиректор объединения «Союзмолоко» Артем Белов предрек рост цен на молоко в России. По итогам 2023 года себестоимость производства и переработки молока вырастет из-за ослабления курса рубля и роста ключевой ставки, объяснил он. Это приведет к росту цен на молочную продукцию, в том числе на кефир, творог и сыр.

До этого президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев предупредил, что Россию ждет 30-процентное подорожание рыбы и морепродуктов. По его словам, цены на сырье выросли на 30%, так как зависят от курса рубля к доллару. Он напомнил, что сегодня основными поставщиками морской продукции в Россию являются Чили и другие латиноамериканские страны, а также Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия.