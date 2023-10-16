Россиян предупредили о подорожании рыбы на 30% Эксперт по рынку Корнев: из-за курса рубля рыба подорожает на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россию ждет 30-процентное подорожание рыбы и морепродуктов, заявил в беседе с «Радио 1» президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. По его словам, сегодня основными поставщиками морской продукции в Россию являются Чили и другие латиноамериканские страны, а также Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия, и цены на сырье выросли на 30%, так как зависят от курса рубля к доллару.

Сырье выросло процентов на 30, рабочая сила в настоящий момент выросла процентов на 20–25 с тенденцией роста на 50%. Если говорить о себестоимости, то она подрастает процентов на 30. А будущий рост цен сильно зависит <...> от курса рубля к доллару, — заметил эксперт.

При этом, по его словам, в настоящее время цены сдерживаются благодаря остаткам, так как в России на складах хранится примерно четырехмесячный запас различной рыбопродукции. В связи с этим, как отметил специалист, рост цен происходит с некоторым замедлением.

Ранее Россельхознадзор объявил о временном запрете на поставки морепродуктов из Японии. В ведомстве отметили, что соответствующее решение будет действовать, пока Токио не предоставит исчерпывающую информацию о безопасности продуктов водного промысла. Ранее такие же ограничительные меры ввел Китай.